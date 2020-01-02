Двое жильцов пострадали при взрыве газа в Твери

В Твери произошел хлопок газа в жилом доме. Травмы получили два человека. Еще полсотни жильцов были эвакуированы.

Как сообщает Единая дежурная диспетчерская служба города, взрыв произошел в половину седьмого утра в четверг, 2 января. Газ взорвался в одной из квартир многоэтажного дома №19 по бульвару Гусева в Твери. В результате инцидента пострадали мужчина и женщина, их госпитализировали в медучреждение.

Спасатели эвакуировали 52 человек, проживающий в том подъезде. Их временно разместили в здании школы и обеспечили горячим питанием.

Хлопок газа выбил окна в квартирах, при этом строительные конструкции остались целы. На месте работают правоохранительные органы и экстренные службы.

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