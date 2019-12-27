В магазине в Гатчинском районе взорвался котел

В магазине в Гатчинском районе взорвался котел
Спасатели локализовали огонь. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

В Гатчинском районе Ленобласти сотрудники правоохранительных органов проверяют информацию о взрыве. Хлопок услышали сотрудники одного из магазинов.

Инцидент случился сегодня днем, 27 декабря, в деревне Мыза. После характерного шума котел, которым отапливается помещений, загорелся. Сам объект расположен в подвале.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, огонь удалось своевременно локализовать. Обошлось без пострадавших.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали об убийстве работника пункта приема металла. Трагедия произошла во время разбойного нападения.

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