В Петербурге достроили проблемный ЖК «Охта Модерн»

В Петербурге сдали в эксплуатацию старейший долгострой — жилой комплекс «Охта Модерн». Компания «ЛСР. Недвижимость — Северо-Запад» получила разрешение от Госстройнадзора на ввод двух многоквартирных домов.

В домах ЖК на Большеохтинском проспекте, 15 расположены 482 квартиры, общая площадь которых составляет более 28 тысяч квадратных метров.

Строительство ЖК началось 16 лет назад — в 2004 году. Изначально дома планировали сдать в 2007 году, однако застройщик затягивал со своими обязательствами. За это время на объекте сменилось три застройщика, а в 2016 году стройку и вовсе приостановили.

В городском комитете по строительству заявили, что более трех сотен семей получат свои квартиры в скором времени.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что обманутых дольщиков начали заселять в долгострой в Кировске.