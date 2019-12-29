Обманутых дольщиков начали заселять в долгострой в Кировске

Под Новый год ленинградцев обрадовали хорошей новостью – первая секция дома сдана в эксплуатацию.

Об этом стало известно сегодня, 29 декабря. Обо всем сообщили в администрации региона. Комитет госстройнадзора выдал разрешение на ввод в эксплуатацию дома на бульваре Партизанской славы в Кировске. В скором времени дольщики смогут заселиться в квартиры первой секции, а остальные заедут во втором квартале 2020 года.

Напоминаем, что возведение дома начали в 2005 году, но по какой-то причине застройщик не справился со своей задачей. Люди, вложившие деньги в строительство более 400 квартир, могли остаться на улице, но им на выручку пришла компания «СК «Нева Сити».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что обманутые дольщики вышли на акцию к Мариинскому дворцу. Участники долевого строительства, возмущенные очередной отсрочкой сдачи ЖК «Три кита» в Девяткино от компании «Лидер групп».