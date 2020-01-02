В новом году Петербург профинансируют на развитие электронного документооборота

В 2020 году Санкт-Петербург получит софинансирование из федерального бюджета. Данные деньги пойдут на развитие системы межведомственного электронного взаимодействия.

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал необходимое постановление. На реализацию правительство выделило 12,5 миллионов рублей.

В пресс-службе губернатора Петербурга рассказали, что соглашения в рамках программы «Цифровая экономика Российской Федерации» были одобрены между петербургским правительством и Министерством цифрового развития.