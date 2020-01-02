В новом году Петербург профинансируют на развитие электронного документооборота

В новом году Петербург профинансируют на развитие электронного документооборота
Было выделено 12,5 млн рублей.

В 2020 году Санкт-Петербург получит софинансирование из федерального бюджета. Данные деньги пойдут на развитие системы межведомственного электронного взаимодействия.

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал необходимое постановление. На реализацию правительство выделило 12,5 миллионов рублей.

В пресс-службе губернатора Петербурга рассказали, что соглашения в рамках программы «Цифровая экономика Российской Федерации» были одобрены между петербургским правительством и Министерством цифрового развития.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что экономисты дали прогноз по рублю на 2020 год. По итогам уходящего года рубль укрепился к доллару более чем на 10%, а к евро — на 14%. Причиной этому стал рост мировых цен на нефть.
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