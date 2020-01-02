На Ленинском в огне погиб один человек

Его тело лежит у дома, в котором произошел пожар. Возможно, он пытался спастись.

Об этом стало известно сегодня, 2 января. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Огонь охватил квартиру на Ленинском проспекте в доме номер 137 корпус 4. Спецслужбы прибыли на место и занимаются ликвидацией возгорания. Очевидцы отмечают, что под окнами дома лежит бездыханное тело – скорее всего, человек пытался спастись через окно, но получил серьезные травмы и погиб. Также может быть, что он вышел из квартиры на своих двоих, но потом рухнул на улице.

«Перед подъездом уже ленту натянули»,

— пишет местная жительница.

Непонятно, как именно все произошло, но пожары в новогодние праздники – одна из печальных традиций. Сотрудники МЧС просят горожан быть осторожнее и следить за всеми источниками опасности – гирляндами, петардами и прочими атрибутами каникул.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Боровой огненный мужчина упал с крыши дома.