Шнуров пошутил над Алсу: «Я бы накрутил бы баллы, но не дали»

Шнуров пошутил над Алсу: &#171;Я бы накрутил бы баллы, но не дали&#187;
Сергей Шнуров. Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

Музыкант поддержал своего подопечного, которому не удалось выиграть в финале шоу «Голос».

Об этом стало известно сегодня, 2 января. Стихотворение появилось в Instagram-аккаунте Сергея Шнурова. Он посвятил его молодому артисту, Антону Токареву, который уступил в финале шоу «Голос» певцу Аскеру Барбекову.

Основатель «Ленинграда» написал, что хотел бы накрутить баллы талантливому рокеру, но у него ничего не вышло, ведь ученик «не сын Алсу».

Напоминаем, что на шоу «Голос» был скандал из-за победы дочери известной певицы – Микелла Абрамова, посчитали зрители, не заслужила первого места. Когда эксперты проверили голосование, оказалось, что баллы за девочку накручивали.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Group‐IB рассказали подробнее об инциденте с дочкой Алсу на «Голос. Дети». Эксперт отметил, что они сразу отфильтровали технические аномалии, но даже после этого голосов оказалось слишком много – такого не было никогда за историю проекта в России.

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