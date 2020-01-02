Подписчики раскритиковали коленки Даны Борисовой

Они считают, что телеведущая не может скрыть возрастные изменения.

Фотографию с отдыха Дана Борисова выложила в своем Instagram-аккаунте. На ней телеведущая предстала в короткой юбке, оголив свои коленки. Некоторые подписчики ужаснулись, заявив, что стоит скрывать такие недостатки. Они считают, что они выглядят так, как будто звезда – пожилая женщина. Фанаты посоветовали Дане Борисовой заняться спортом. Другие участники обсуждения коленок не разделили негодований и написали, что они выглядят хорошо, как и сама Дана Борисова.

Сама телеведущая поздравила всех с Новым годом и передала привет ненавистникам.

«Еще раз с Новым годом вас, мои любимые подписчики! Привет и вам, хейтеры, недовольные моими коленками, кроссовками и дрожащими руками»,

— написала она.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Дана Борисова наказала дочь и не берет ее в Таиланд.