В МВД рассказали, где чаще всего обитают карманники

Во время народных гуляний карманники не дремлют. Фото: pixabay.com

Во время народных гуляний карманники не дремлют. Фото: pixabay.com

У россиян крадут деньги, кошельки и документы в общественном транспорте и магазинах.

Об этом стало известно сегодня, 2 января. Обо всем сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-центр МВД. За 2019 год возбудили 34 тысячи уголовных дел из-за карманных краж. Из них удалось раскрыть только пять тысяч. Чаще всего карманники настигают жертву в людных местах — в транспорте, точках быстрого питания, магазинах, концертных залах, на стадионах, рынках и культурных объектах.

Больше всего страдают жители Москвы, Санкт-Петербурга и Челябинской области. Отмечается, что количество краж в этих регионах самое высокое, так что туристам стоит быть внимательными.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что два предпринимателя подозреваются в краже иномарки в Петербурге.