В новогоднем лесу под Гатчиной обнаружили грибы

В Гатчинском районе Ленобласти местные жители обнаружили грибы. Аномально теплая погода дала возможность прорости им в лесу.

Обо всем стало известно накануне, 2 января. Жители наткнулись на целую грибницу рыжих грибов. Они выросли несмотря на неблагоприятную погоду.

Фотографиями такой находки ленинградцы поделились в группе «Гатчина | Коммунар | Гатчинский район».

«Различные грибы», — написал автор записи в соцсети «ВКонтакте».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о грибах, которые проросли в автобусе. Находку обнаружили петербуржцы в октябре.