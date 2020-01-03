Спасатели потушили ночной пожар в Новой Ладоге

Спасатели потушили ночной пожар в Новой Ладоге
Спасатели оперативно потушили огонь. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

В Волховском районе Ленобласти спасатели тушили частный дом. Постройка вспыхнула среди ночи в Новой Ладоге.

Все произошло в ночь на пятницу, 3 января. Сигнал о ЧП поступил огнеборцам в 1:40. К месту происшествия примчались семь сотрудников на двух специальных машинах. К их приезду пламя распространилось на 54 квадратных метров.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по городу и области, пожарные боролись с огнем менее часа, к 2:35 пламя было полностью потушено.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о полыхающей кровати на улице Замшина. Огонь не успел распространиться по всей квартире.

ГУ МЧС России по Ленобласти Ленобалсть пожар
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