Короткое замыкание в квартире преподавателя Политеха помогло найти 37 кустов конопли

Задымление в квартире на улице Дибуновской в Приморском районе Санкт-Петербурга внезапно помогло спасателям обнаружить плантацию конопли.
Инцидент произошел ночью 2 января, сотрудники экстренных служб приехали на вызов после обращения очевидцев. Владельцев жилья не было дома, поэтому спасателям пришлось в чрезвычайном порядке вскрывать квартиру. За дверью, однако, оказалась неожиданная находка.
МЧСники обнаружили весы, банки с неизвестной жидкостью, шприцы и, в довершение, железные ящики с системой обогрева и полива внутри, которые «заботились» о 37 кустах конопли. Задымление оперативно ликвидировали, но вопросы к хозяевам остались. Квартира принадлежит преподавателю Политехнического университета, а вот нарколабораторию в ней устроил его 28-летний сын.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что находящегося в федеральном розыске преступника поймали на краже товаров из гипермаркета.