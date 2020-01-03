Короткое замыкание в квартире преподавателя Политеха помогло найти 37 кустов конопли

Владелец плантации заявил, что все 37 кустов выращивает для личного пользования. Фото: Baltphoto

Владелец плантации заявил, что все 37 кустов выращивает для личного пользования. Фото: Baltphoto

Задымление в квартире на улице Дибуновской в Приморском районе Санкт-Петербурга внезапно помогло спасателям обнаружить плантацию конопли.

Инцидент произошел ночью 2 января, сотрудники экстренных служб приехали на вызов после обращения очевидцев. Владельцев жилья не было дома, поэтому спасателям пришлось в чрезвычайном порядке вскрывать квартиру. За дверью, однако, оказалась неожиданная находка.

МЧСники обнаружили весы, банки с неизвестной жидкостью, шприцы и, в довершение, железные ящики с системой обогрева и полива внутри, которые «заботились» о 37 кустах конопли. Задымление оперативно ликвидировали, но вопросы к хозяевам остались. Квартира принадлежит преподавателю Политехнического университета, а вот нарколабораторию в ней устроил его 28-летний сын.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что находящегося в федеральном розыске преступника поймали на краже товаров из гипермаркета.