Мужчину, находящегося в федеральном розыске, поймали на краже продуктов в Петербурге

Злоумышленник пытался пронести через кассу неоплаченный товар, стоимостью 190 рублей, в результате чего был задержан сотрудниками Росгвардии.

Об инциденте сообщили в пятницу, 3 января в пресс-службе управлении вневедомственной охраны войск национальной гвардии. Вора задержали в гипермаркете на проспекте Маршала Жукова в Красносельском районе Северной столицы днем 2 января. Росгвардейцы прибыли на вызов из-за сработавшей тревожной кнопки.

Выяснилось, что задержанный, пытавшийся украсть продукты на 190 рублей, находится в федеральном розыске. Преступника искали правоохранительные органы за кражу, совершенную в Кировской области. На данный момент неудачливый вор доставлен в отделение полиции.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на проспекте Энгельса мужчина получил ножевое ранение в область лица.