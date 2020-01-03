В Ленобласти мужчина избил соседа топором

К счастью, нападавший воспользовался обухом, а не острием топора. Фото: pixabay.com

К счастью, нападавший воспользовался обухом, а не острием топора. Фото: pixabay.com

В деревне Пудомяги празднование Нового года для двух местных жителей закончилось госпитализацией и уголовным делом.

Инцидент произошел в четверг, 2 января, в Гатчинском районе Ленинградской области. 57-летний мужчина попал в больницу с травмами, которые медики оценили как средней тяжести, однако от дальнейшего лечения пострадавший отказался.

Выяснилось, что мужчину избил его ровесник-сосед, а конфликт случился еще перед Новым годом, 31 декабря. В ходе ссоры пострадавший несколько раз получил по голове обухом топора.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в коммуналке в Центральном районе Северной столицы двое злоумышленников до смерти забили хозяина комнаты, где они справляли Новый год. О печальном окончании застолья узнали соседи жертвы 1 января, когда обнаружили его бездыханное тело.