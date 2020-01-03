Упавший на Боровую человек, объятый огнем, оставил после себя бутылку водки и банковскую карту жителя Тихвин

Предположительно, банковская карта охранника из Тихвина, обнаруженная в ходе осмотра чердака, откуда погибший выпал на улицу, является его собственностью.

Ранее сообщалось, что молодой человек, объятый пламенем, упал с крыши здания, однако выяснилось, что последние часы погибший провел в чердачном помещении дома на Боровой улице. Правоохранители, проводя обыск на месте происшествия, обнаружили бутылку водки, сигареты и банковскую карту.

Карта оформлена на 24-летнего жителя Тихвина, трудившегося охранником в Санкт-Петербурге. Спасатели также отмечают запах бензина в помещении, однако его источник все еще не нашли. Обстоятельства и причины трагического инцидента устанавливаются.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что загоревшийся мужчина упал прямо на проходившую мимо женщину. Она отделалась легкими ушибами и серьезным испугом.