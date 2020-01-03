В лобовом столкновении возле Киришей погибли мужчина и ребенок

В лобовом столкновении возле Киришей погибли мужчина и ребенок
Врачи не смогли помочь двоим пострадавшим. Фото: Baltphoto

В Киришском районе Ленинградской области столкнулись «Шкода» и «Вольво». В результате пострадали четыре человека, еще двое — водитель «Шкоды» и ребенок, — погибли.

Дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом произошло в пятницу, 3 января около трех часов дня, на 42-м километре автодороги Зуево — Новая Ладога. Мужчина 35 лет, управлявший «Шкодой», согласно предварительной информации, не справился с управлением.

В результате произошло лобовое столкновение с «Вольво», в котором находились 60-летний водитель и пассажиры в возрасте 66 и 30 лет. Они госпитализированы, так же, как и единственная выжившая в «Шкоде» женщина. Водитель легковушки и 11-летний мальчик, к несчастью, не выжили, сообщили в УГИБДД по Петербургу и области.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru писала, что в Ленобласти отец и дочь погибли от переохлаждения, отправившись кататься на квадроцикле.

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