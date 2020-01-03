В Ленобласти отец и дочь разбились на квадроцикле

Жители Петербурга, отец и дочь, справляли Новый год в Ленобласти. 1 января они отправились покататься на квадроцикле и погибли, их тела обнаружили лишь днем позже.

Трагический инцидент произошел в Кировском районе Ленинградской области. Окоченевшие трупы отца и дочери нашли в болоте неподалеку от садоводства «Невский завод». Погибшему мужчине было 60 лет, его дочери — 37. По предварительной информации, они поехали кататься будучи нетрезвыми.

Отец и дочь уехали днем 1 января, а около 9 вечера позвонили родственникам и сообщили, что застряли. На месте происшествия найдено две бутылки водки, одна из которых полностью пустая. Предположительно, выпив больше необходимого, погибшие попросту уснули. Причиной смерти стало переохлаждение.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что житель Ленобласти избил своего приятеля обухом топора.