В Ленобласти после новогоднего застолья умерла 10-месячная девочка

Возможно, смертельным для девочки стал какой-то продукт с новогоднего стола. Фото: pixabay.com

Возможно, смертельным для девочки стал какой-то продукт с новогоднего стола. Фото: pixabay.com

В Кировском районе Ленинградской области 10-месячная малышка умерла после новогоднего застолья. Из-за сильного вздутия девочка не смогла дышать.

Трагический инцидент произошел 2 января в СНТ «Восход-6», откуда ребенка доставили в медицинское учреждение. Однако врачам оставалось лишь констатировать смерть. Признаков насильственной смерти осмотр тела девочки не выявил.

Её родители приехали на праздники в Ленобласть, а затем, видя, что малышка плохо себя чувствует, решили вернуться в Петербург. Однако в дороге девочке резко стало хуже и пришлось обратиться в ближайшую больницу. Произошедшим заинтересовался Следственный комитет. Причины трагической гибели ребенка пока неизвестны.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в дорожно-транспортном происшествии неподалеку от Киришей погибли 35-летний мужчина и 10-летний ребёнок.