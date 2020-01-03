В Ленобласти после новогоднего застолья умерла 10-месячная девочка

В Ленобласти после новогоднего застолья умерла 10-месячная девочка
Возможно, смертельным для девочки стал какой-то продукт с новогоднего стола. Фото: pixabay.com

В Кировском районе Ленинградской области 10-месячная малышка умерла после новогоднего застолья. Из-за сильного вздутия девочка не смогла дышать.

Трагический инцидент произошел 2 января в СНТ «Восход-6», откуда ребенка доставили в медицинское учреждение. Однако врачам оставалось лишь констатировать смерть. Признаков насильственной смерти осмотр тела девочки не выявил.

Её родители приехали на праздники в Ленобласть, а затем, видя, что малышка плохо себя чувствует, решили вернуться в Петербург. Однако в дороге девочке резко стало хуже и пришлось обратиться в ближайшую больницу. Произошедшим заинтересовался Следственный комитет. Причины трагической гибели ребенка пока неизвестны.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в дорожно-транспортном происшествии неподалеку от Киришей погибли 35-летний мужчина и 10-летний ребёнок.

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В Ленобласти после новогоднего застолья умерла 10-месячная девочка
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