В России вступил в силу закон о рыболовстве

В России вступил в силу закон о рыболовстве
Рыбалка в Петербурге. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Новый закон «О рыболовстве» вступил в силу с 1 января 2020 года.

Теперь любители рыбалки смогут ловить рыбу бесплатно придерживаясь суточной нормы вылова рыбы. Ловить рыбу будет не разрешено в местах ее разведения.

В каждом регионе введут свою собственную норму вылова рыбы. С помощью сетей, электроудочки, взрывчатки рыбачить также запрещается.

Жителям отдаленных районов Сибири и Дальнего Востока будет разрешено ловить рыбу с помощью маркированных сетей, потому что для людей это является источником пропитания.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что по сравнению с прошлым годом количество пассажиров, ездящих на поездах «Аллегро» увеличилось на 15%. Во время новогодних праздников между Хельсинки и Петербургом будут курсировать сдвоенные составы.

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