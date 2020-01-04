В Приморье стоматолог избил мать с ребенком

Правоохранительные органы Приморского края начали доследственную проверку после избиения врачом стоматологом пациентки и ее ребенка. Все произошло в одном из медучреждений Уссурийска.

Как сообщается на сайте СУ СК РФ по региону, правоохранители проверяют информацию от СМИ о том, что в больнице Уссурийска не оказали стоматологический услуги маленькому ребенку, в результате чего между стоматологом и матерью ребенка произошел конфликт. Проверка проводится в порядке статьям 143 и 144 УПК РФ.

Напомним, мать привела в клинику трехлетнего ребенка, у которого разболелись зубы. Однако стоматолог отказалась оказывать помощь. В результате женщина начала снимать происходящее на телефон, а врач попытался вырвать устройство у нее из рук, сломав ей пальцы. Женщина также получила сотрясение мозга.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге суд приговорил к заключению врача, по вине которого погиб пациент.