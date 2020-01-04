В Забайкалье солдат-срочник совершил побег из военной части

Из расположенной в поселке Большая Тура воинской части сбежал солдат-срочник, который родом из Челябинской области, сообщили в правозащитной организации «Комитет солдатских матерей России».

Сбежавший от службы в армии солдат отправил своей матери перед побегом SMS-сообщение с таким содержанием: «Прости, я непутевый сын», а после отключил мобильный телефон.

В организации считают, что скорее всего, 19-летний сбежавший солдат Артур Хакимов направился либо в Иркутск, либо в Читу, чтобы оттуда направиться к себе домой, в Челябинскую область. Представитель организации обратилась ко всем таксистам и водителям, которые могли подвезти Артура, с просьбой сообщить о его местонахождении, передает «Комсомольская правда».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что солдат-срочник отказался мыть туалеты и умер на второй день службы.