Пассажиры экстренно севшего в Перми самолета прибыли в Петербург

Пассажиры рейса Тюмень — Петербург, совершивший вынужденную посадку в Перси, долетели до Пулково резервным бортом.

Согласно информации с онлайн табло петербургской воздушной гавани Пулково, самолет прибыл в Петербург в 17:45.

Резервный борт авиакомпании Red Wings вылетел из Перми с пассажирами экстренно приземлившегося самолета. Причина посадки рейса заключается в технических неполадках — неисправном навигационном оборудовании.

На борту находились 176 человек, не считая экипаж самолета. При посадке никто не пострал.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что стало известно время вылета экстренно севшего в Перми самолета Тюмень — Петербург.