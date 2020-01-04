Сябитова раскритиковала идею изменить брачный возраст

Телеведущая Роза Сябитова прокомментировала идею скорректировать возраст вступления в брак в России.

Она назвала эту инициативу «ерундой». Сябитова считает, что менять брачный возраст не нужно, сообщает «Ура.ру».

«Дети не должны рожать детей», — считает она.

Также она отметила, что в молодых семьях ответственность за воспитание ребенка часто ложится на плечи бабушек и дедушек.

Ранее российские чиновники предложили внести корректировку в возраст вступления россиян в брак.

Разработанный Минюстом документ рассмотрят в Госдуме в феврале. Власти хотят внести изменения в Семейный кодекс и федеральный закон «Об актах гражданского состояния». В частности, чиновники хотят изменить возраст вступления в брак для несовершеннолетних. Причины возможных корректировок пока неизвестны.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти хотят запретить вступать в брак должникам по алиментам.