Сябитова раскритиковала идею изменить брачный возраст

Телеведущая Роза Сябитова прокомментировала идею скорректировать возраст вступления в брак в России.
Она назвала эту инициативу «ерундой». Сябитова считает, что менять брачный возраст не нужно, сообщает «Ура.ру».
«Дети не должны рожать детей», — считает она.
Также она отметила, что в молодых семьях ответственность за воспитание ребенка часто ложится на плечи бабушек и дедушек.
Ранее российские чиновники предложили внести корректировку в возраст вступления россиян в брак.
Разработанный Минюстом документ рассмотрят в Госдуме в феврале. Власти хотят внести изменения в Семейный кодекс и федеральный закон «Об актах гражданского состояния». В частности, чиновники хотят изменить возраст вступления в брак для несовершеннолетних. Причины возможных корректировок пока неизвестны.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти хотят запретить вступать в брак должникам по алиментам.