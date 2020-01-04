В США обрушился сайт призывной службы из-за слухов о «третьей мировой войне»

Сайт призывной службы США (Selective Service System, SSS) перестал работать из-за распространяющейся «дезинформации».

«Из-за распространяющейся дезинформации наш сайт в настоящее время испытывает проблемы в связи с возросшим объёмом трафика», — говорится в сообщении ведомства в Twitter.

Напомним, в ночь на 3 января американские военные нанесли авиационный удар по международному аэропорту Багдада. Операцию инициировал Дональд Трамп. Для ее проведения не было никаких оснований. Жертвами ракетной атаки стали восемь человек, среди которых иранский военный чиновник — генерал Касем Сулеймани. Как пишет CNN, сбой в работе сайта произошел спустя несколько часов после этого инцидента.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в столице восточно-африканского государства Сомали, Могадишо, прогремел взрыв. Подорвался заминированный автомобиль, в результате чего погибли 94 человека. Инцидент произошел в субботу, 28 декабря.