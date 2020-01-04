Ученые рассказали, какой напиток поможет снизить давление

Брусничный сок помогает в борьбе с повышенным давлением. Кроме того, он способствует улучшению работы сосудов. Об этом рассказала доктор Энн Кивимяки, сообщает Medical Xpress.

Доктор поставила эксперимент на лабораторных крысах и выяснила, что разбавленный брусничный сок значительно понижал повышенное давление, а концентрированный сок положительно сказывался на работе сосудов.

Эти ягоды насыщены полифенолами, которые сокращают риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний.

Врач отмечает, что брусничный сок не сможет заменить лекарство, но является хорошей добавкой к пище.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что ученые выяснили, какой эффект кофе оказывает на артериальное давление человека, если употреблять напиток ежедневно. Специалисты также определили, что кофе имеет и отрицательное влияние. За счёт содержания в себе кофеина напиток придает бодрости, а также способствует увеличению артериального давления.