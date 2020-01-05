Трамп заявил, что США готов к атакам Ирана и пригрозил «сильным» ответом в случае нападения

Трамп заявил, что США готов к атакам Ирана и пригрозил &#171;сильным&#187; ответом в случае нападения
"США больше не хотят угроз!", - написал Трамп в своем Twitter. Фото: pixabay.com

Президент Соединенных Штатов подчеркнул, что ответ Ирану будет «быстрым и сильным». По его словам, под угрозой со стороны американских военных находятся 52 объекта на территории Ирана.

Любое действие Ирана, воспринятое как потенциальное нападение, может спровоцировать мощный ответ вооруженных сил Америки. Как заявил лидер США Дональд Трамп, военные отреагируют «очень быстро и очень сильно», нанеся удары по 52 целям, находящимся в Иране.

«Пусть это послужит им предупреждением», — отметил американский президент. Он считает «слишком смелыми» заявления Ирана о мести после гибели в Багдаде высокопоставленного генерала Сулеймани, убитого в результате взрыва по приказу Трампа.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что возле здания дипломатической миссии США в столице Ирана, Багдаде прогремели взрывы.

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