В нескольких частных домах в Ленобласти произошел пожар

В нескольких частных домах в Ленобласти произошел пожар
Пожарные справились с огнем за час. Фото: Baltphoto

В Гатчинском районе Ленинградской области в поселке Сусанино несколько домов в частном секторе оказались объяты огнем.

Пожар произошел в субботу, 4 января. Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в восемь вечера. На вызов сразу же отправились две пожарных машины и восемь спасателей, сообщили в пресс-службе управления МЧС по Ленобласти.

Общая площадь загоревшейся территории составила 78 квадратных метров. Пожарным удалось ликвидировать огонь за час. Информации о пострадавших не поступало, уточняются обстоятельства и причины произошедшего.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в реанимации скончался девятилетний мальчик, спасенный из загоревшейся четырехкомнатной квартиры на Ленинском проспекте в Северной столице. Кроме него, пожар, площадь которого составила лишь три квадратных метра, унес жизни мужчины и женщины.

Гатчинский район ленобласть пожар
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