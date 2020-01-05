Жесткое ДТП в Ломоносове попало на видео

Не уточняется, пострадал ли кто-нибудь в результате инцидента.

Об этом стало известно сегодня, 5 января. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Люди пишут, что авария произошла в Ломоносове Ораниенбаумском проспекте. На видео заметно, как случилось столкновение – свидетели винят во всем невнимательность водителя, который не убедился в безопасности маневра.

«Прямо в пассажирском дверь!! Надеюсь, этот «умник» ехал один!»,

— пишет одна из пользовательниц.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что пьяный водитель Mercedes устроил жесткое ДТП на Невском. Очередная авария в центре города с участием «немцев» обошлось, к счастью, без пострадавших.