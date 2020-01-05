Названы подробности убийства ленинградца, чей труп нашли в колодце

Названы подробности убийства ленинградца, чей труп нашли в колодце
Фото: Pixabay

Подозреваемые в убийстве уже задержаны – двое 23-летних и 18-летний молодые люди.

Об этом стало известно сегодня, 5 января. Обо всем рассказали в следственном управлении СК РФ по Ленинградской области. Тело 28-летнего мужчины, жителя деревни Выскатка Сланцевского района, нашли в колодце. По предварительным данным, его убили четверо мужчин, которые распивали с погибшим алкогольные напитки перед Новым годом. У них произошел конфликт, который закончился потасовкой. Хозяина дома ударили по телу и голове, после чего бездыханное тело выбросили в колодец. Четвертого подозреваемого до сих пор разыскивают.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что следствие по делу об убийстве аспирантки СПбГУ завершится весной 2020 года. Сейчас Олег Соколов находится в Москве. Он проходит психолого-психиатрическую экспертизу в Центре имени Сербского.

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Названы подробности убийства ленинградца, чей труп нашли в колодце
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