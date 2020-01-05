Дана Борисова призналась, что выпила «Шанель» на Новый год

Тогда телеведущая все еще была зависима он наркотиков и алкоголя.

Своей историей телеведущая Дана Борисова поделилась в Instagram-аккаунте. Она написала, что сейчас отдыхает и радуется тому, что совсем не пьет. Борисова считает, что пьющие туристы многое упускают, а она теперь замечает все и ей это нравится. Три года назад, призналась звезда, перед Новым годом ей очень хотелось выпить, и она выпила, но не алкоголь, а духи.

«Не помню, „Шанель“ какие-то. С ума сходила, как хотела выпить. А ведь меня вроде закодировали. Но я все равно выпила»,

— написала Борисова.

Также она раскритиковала подписчиков, которые не верят, что она не срывается уже долгое время. Телеведущая клянется, что у нее все хорошо.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что подписчики раскритиковали коленки Даны Борисовой. Фанаты посоветовали Дане Борисовой заняться спортом. Другие участники обсуждения коленок не разделили негодований и написали, что они выглядят хорошо, как и сама Дана Борисова.