Российский газ получают Греция и Северная Македония по «Турецкому потоку»

По «Турецкому потоку» через новую точку входа «Странджа-2», которая расположена в Болгарии, получают Греция и Северная Македония.

«Поставка газа из России успешно осуществляется через новую точку входа. Преимущества от реализации этого проекта — безопасность и экономическая целесообразность. Через «Странджа-2» газ получают и Северная Македония, и Греция», — рассказал исполнительный директор «Булгартрансгаз» Владимир Малинов.

Он также отметил, что с 1 января 2020 года через территорию Румынии газ по Трансбалканскому газопроводу больше не поступает.

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