Сына, нанесшего матери тридцать ударов ножом, задержали в Ленобласти

Тело 53-летней женщины обнаружили в поселке Рощино Выборского района Ленинградской области.

Сотрудники полиции установили, что женщина погибла насильственной смертью. На теле погибшей присутствовали многочисленные коло-резанных ранения.

Был задержан 28-летний сын погибшей, его подозревают в совершении убийства. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ по Ленобласти.

По версии следствия, в период с 4 января на 5 января женщина была в гостях у сына, который проживает в квартире, где было совершено преступление. Сын нанес матери в ходе выяснения отношений не менее 30 ударов ножом. Женщина погибла на месте от полученных травм.

На данный момент полиция устанавливает детали случившегося.