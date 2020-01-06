В деревне Карловка частный дом горел более двух часов

В деревне Карловка частный дом горел более двух часов
Постройка полыхала на 55 кв. м. Фото: pixabay

В Кировском районе Ленобласти спасатели тушили частный дом. Постройка загорелась в деревне Карловка.

О ЧП стало известно в ночь на понедельник, 6 января. В дежурную часть о случившемся сообщили в 0:40. К полыхающему дому примчались две дежурные смены. Пожар распространился на площади 48 квадратных метров.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по региону, спасатели тушили огонь почти два часа. К 2:31 пламя было ликвидировано.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о петербуржцах, разъезжающих по городу на кабриолете. Морозы не спугнули автолюбителей.

ГУ МЧС России по Ленобласти пожар спасатели
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