В Центральном районе росгвардейцы задержали вора, укравшего ноутбук

В Центральном районе росгвардейцы задержали вора, укравшего ноутбук
Вора передали полиции. Фото: pixabay.com

Злоумышленник пробрался в здание муниципального образования, намереваясь обокрасть административное учреждение.

Об инциденте, произошедшем ранним утром 5 января, сообщили в пресс-службе вневедомственной охраны. Патрулировавшие территорию в Центральном районе, сотрудники Росгвардии заметили подозрительного мужчину, который шел по Харьковской улице с ноутбуком.

Увидев стражей порядка, злоумышленник заметно взволновался и попытался спрятать технику. Кроме того, росгвардейцев заинтересовало, почему у прохожего, в пять утра несущего куда-то ноутбук, сильно порезаны руки. Выяснилось, что преступник камнем разбил окно на первом этаже здания муниципального образования, вследствие чего поранился, залезая внутрь.

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