Эксперты объяснили, почему заваривать чай стоит только кипятком

Если заливать заварку теплой или горячей водой, но не кипятком, есть риск превратить чай в опасный для здоровья напиток.

Чай, даже качественный и непакетированный, может содержать различные бактерии и микробы. Заварка может содержать плесень и дрожжи, а в худшем случае, можно подхватить даже сальмонеллез. Поэтому стоить помнить, что вода 25-30 градусов не поможет обезопасить напиток.

Как сообщает портал Focus Online, ссылаясь на статистику немецкого Федерального института оценки рисков, для заварки любого вида чая подходит лишь кипяток. Кроме того, эксперты рекомендуют воздержаться от длительного заваривания, поскольку это может быть вредным. Лучше всего приступать к употреблению напитка спустя пять минут.

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