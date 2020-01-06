На горнолыжном курорте в Грузии погиб турист из России

Российского туриста накрыла лавина на горнолыжном грузинском курорте под названием Гудаури. Его тело после случившегося обнаружили спасатели.

Трагическое происшествие случилось в воскресенье, 5 января. Сегодня гибель туриста подтвердили в грузинском МВД, который цитирует местный «Первый канал». Пропавшего мужчину разыскивали в течение суток. На данный момент правоохранительные органы Грузии устанавливают обстоятельства несчастного случая.

Проводится проверка в соответствии со статьей 116 уголовного кодекса Грузии (причинение смерти по неосторожности).

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что перед Новым годом в Таиланде туристический катер столкнулся с яхтой. В результате происшествия пострадало шестеро человек, из них наиболее опасные травмы получила туристка из России. Капитан яхты, к сожалению, погиб.