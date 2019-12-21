В Таиланде катер столкнулся с яхтой: больше всех пострадала российская туристка

Все произошло у острова Кхай-Нок в восьми километрах от Пхукета. Фото: pixabay

Все произошло у острова Кхай-Нок в восьми километрах от Пхукета. Фото: pixabay

У берегов Таиланда произошло столкновение яхты и экскурсионного катера. Самые тяжелые травмы диагностировали у российской туристки.

Все произошло в четверг, 19 декабря, у острова Кхай-Нок в восьми километрах от Пхукета. Обо всем сообщило Министерство иностранных дел РФ. По данным СМИ, яхтой управлял русский капитан. В результате случившегося пострадало 12 человек. Самые тяжёлые травмы — у 67-летней россиянки.

Как сообщает ТАСС, на борту катера находилось 49 человек. Среди них — 45 туристов из России, Ирана, Пакистана, Эстонии и Великобритании.

Пострадавших доставили в ближайшую больницу. Известно, что погиб капитан катера. На яхте никто не пострадал.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о гибели российского туриста в Таиланде. Путешественник из Оренбурга утонул в ходе групповой экскурсии.