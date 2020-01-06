Машина с петербургскими номерами угодил в аварию в Таллине

У кого-то настроение испорчено на весь остаток выходных.

Все случилось сегодня вечером, 6 января. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Люди стали свидетелями аварии в Таллине – «Мерседес» с петербургскими номерами влетел в трамвай. Видно, что оба транспортных средства помяло, но свидетели уверяют, что все остались целы.

«Рождество не удалось»,

— отмечает автор поста.

В комментариях люди уверены, что водительница «Мерседеса» забыла, что она не в России и надеялась, что ей уступят дорогу, но не тут-то было.

«Наличие «Мерседеса» не даёт вообще никаких преимуществ на дороге, особенно перед трамваем»,

— подметил один из пользователей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что двоим людям сломало ноги из-за столкновения «Мереседеса» и «Фольксвагена» на Ленинском. «Фольксваген» отбросило в сторону остановки, машина снесла светофор. «Мерседес» остался на дороге, однако передняя часть авто разрушена, двигатель лежит на улице в нескольких метрах от корпуса иномарки.