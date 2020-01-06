Доктор перечислил бесполезные народные методы лечения

Он заверил, что некоторые рецепты от бабушки могут не только не помочь, но и навредить.

Обо всем рассказал российский врач Александр Мясников, передает «Экономика сегодня». Он назвал несколько бесполезных и порой опасных методов самолечения. Во-первых, Мясников просит не использовать самодельные капли для носа из лука и чеснока. Также можно не дышать над кастрюлей – способ временно избавляет от симптомов болезни, но не помогает вылечить ее.

Во-вторых, ни в коем случае нельзя пить керосин при борьбе с ангиной. Это опасно для здоровья. В-третьих, при гельминтах нельзя делать клизмы из чеснока и молока. В-четвертых, при гастрите не рекомендуется пить капустный сок, так как помогают только антибиотики.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что нарколог рассказал о смертельно опасном способе «лечения» похмелья. Доктор медицинских наук отметил, что нельзя наслаивать новый алкоголь, пока не переработан старый.