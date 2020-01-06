То Вера, то Ева: телефоны петербуржцев атакуют мошенники

Горожане массово получают сообщения, в которых их просят положить деньги на счет.

Об этом стало известно сегодня, 6 января. О подозрительных посланиях рассказали петербуржцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «Неизданное ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Люди пишут, что сначала получают оповещение о якобы полученных деньгах – обычно речь идет о сумме 350 рублей. Затем с того же номера их просят вернуть средства, так как их перевели якобы по ошибке. При этом никаких денег на счет не поступает, а мошенницы представляются то Верой, то Евой.

Пользователи отметили, что этому «разводу» уже более десяти лет. Тем не менее, поверить в него могут доверчивые пенсионеры.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Сбербанк предупредил россиян о возрастающей активности мошенников. Как правило, преступники звонят с предложением перевести средства на «резервный счет» или же в срочно порядке найти ближайший банкомат для подтверждения некоей операции.