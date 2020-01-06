Певица Адель похудела в два раза, чем взволновала поклонников

Фанаты переживают, что их кумир больна и из-за этого сбросила вес.

Фотографию, на которой Адель продемонстрировала стройную фигуру, опубликовали в социальных сетях. Поклонники удивились, что певица сильно исхудала – они считают, что такой резкий сброс веса говорит о проблемах со здоровьем. Некоторые даже уверены, что Адель выглядит изможденной.

Другие же, напротив, рады за певицу и считают, что ей к лицу новый имидж. Поклонники привыкли видеть Адель немного тучной, но сейчас она им нравится куда больше. Они уверены: звезда не стала бы подвергать себя опасности, Адель точно худела под наблюдением диетолога.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что немецкий ученый рассказал о быстром способе похудеть. Правило «2+2+4» подразумевает, что в течение двух дней желающий похудеть человек должен заниматься кардиотренировками умеренной интенсивности.