Зампред Чечни поддержал своего сына-блогера, бросившего деньги в толпу

Зампредставителя Чечни в Волгоградской области Тамерлан Насаев пояснил, что его сын Альфредо Аудиторе бросил пачку денег в толпу для того, чтобы люди могли купить себе новогодние подарки.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на слова Носаева, отец блогера не порицает его поступок, иначе запретил бы ему это делать. По его словам, Альфредо работает в московской компании, активно сотрудничающей с блогерами. Он подчеркнул, что эти деньги были выделены фирмой для того, чтобы подписчики блогера смогли купить себе подарки.

Напомним, блогер бросил 200 тысяч рублей в толпу, стоящую рядом с торговым центром в Волгограде, а после захотел, чтобы люди признались ему в любви.

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