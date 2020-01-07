В Китае госпитализировали уже 59 человек с неизвестной пневмонией

В Китае уже несколько раз случилась вспышки атипичной пневмонии. Фото: pixabay.com

В Китае уже несколько раз случилась вспышки атипичной пневмонии. Фото: pixabay.com

Медики госпитализировали еще шесть человек в Гонконге. Все они ездили в китайский Ухань, где зафиксирована вспышка неизвестной формы пневмонии.

Как сообщает ТАСС, госпитализированные пациенты сейчас находятся в карантине, их состояние стабильное. Служба здравоохранения Ухани отмечает, что гонконгцы не посещали рынок морепродуктов в Ухане, с которым некоторые связывают развитие заболевания. У заболевших отмечается повышенная температура, признаки респираторной инфекции и пневмонии.

За последнюю неделю в общей сложности с теми же симптомами были доставлены в больницы 21 человек. Семерых уже выписали.

Согласно последним данным, число заболевших в Ухани составляет 59 человек, семеро из них тяжело больны. На погранпунктах введены усиленные режимы санитарно-карантинного контроля.

Ранее gazeta.sps.ru сообщала, что в Приамурье усилили санитарный контроль из-за вспышки пневмонии в Китае.