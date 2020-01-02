В Приамурье усилили санитарный контроль из-за вспышки пневмонии в Китае

В Китае уже несколько раз случилась вспышки атипичной пневмонии. Фото: pixabay.com

В Китае уже несколько раз случилась вспышки атипичной пневмонии. Фото: pixabay.com

В Амурской области усилили санитарно-карантинный контроль на границе из-за учащения случаев внебольничной пневмонии в Китае.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на управление Роспотребнадзора по региону, в пунктах пропуска через российско-китайскую границу усилили санитарно-карантинный контроль. Это связано с рядом случаев заболеваний пневмонией в китайском городе Ухань. Туристов, выезжающих из России, информируют через систему голосового оповещения.

Роспотребнадзор также просит региональный Минздрав внимательно относиться к пациентам с признаками простудных заболеваний и внебольничной пневмонии.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Китае распространяется неизвестная пневмония.