В Китае распространяется неизвестная пневмония

В Китае уже несколько раз случилась вспышки атипичной пневмонии. Фото: pixabay.com

В Китае уже несколько раз случилась вспышки атипичной пневмонии. Фото: pixabay.com

В китайской провинции Хубэй медики зафиксировали распространяющиеся случаи неизвестного вида пневмонии.

Комитет по здравоохранению города Уханя, где отмечаются вспышки заболевания воспалением легких неизвестного происхождения, попросили медицинские учреждения строго отслеживать статистику случаев. Заболевших лечат изолированно.

На сегодняшний день отмечено 27 случаев заболевания. Причем семь человек, подхвативших вирусную пневмонию, находятся в тяжелом состоянии. Состояние двоих пациентов при этом значительно улучшилось их вскоре выпишут домой.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что британская школьница купила рождественскую открытку, в которой обнаружила таинственное послание от китайских заключенных. Они просили о помощи мужчине, который оказался за решеткой, не будучи виновным.