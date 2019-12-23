Девочка купила открытку с просьбой о помощи от китайских заключенных

Как записка могла оказаться в рождественской открытке – не совсем понятно.

Об этом стало известно сегодня 23 декабря. Обо всем сообщает телеканал «360». Школьница из Великобритании обнаружила послание, в котором некие китайские заключенные просят связаться с Питером Хампфри и просят о помощи. Позже удалось выяснить, что мужчина, о котором шла речь в письме, был арестован во время работы следователем по корпоративному мошенничеству. Мужчина не раз уверял, что оказался в тюрьме незаслуженно.

Компания-производитель открыток находится недалеко от тюрьмы Цинпу, от куда и пришло послание. Эксперты полагают, что заключенные помогали с сувенирной продукцией – так записка и оказалась у школьницы. В Tesco выступили против использования труда заключенных и заявили о намерении провести расследование.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Бэнкси нарисовал граффити с рождественскими оленями в Бирмингеме.