Бэнкси нарисовал граффити с рождественскими оленями в Бирмингеме

Бэнкси нарисовал граффити с рождественскими оленями в Бирмингеме
Рождественские олени. Фото: banksy/instagram.com

Британский художник Бэнкси нарисовал рождественское граффити в Бирмингеме. Об этом художник сообщил на своей странице в Instagram, опубликовав видео.

«Благослови Бог Бирмингем», — подписал художник видео.

На кадрах видно, что мужчина, судя по всему, бродяга устраивается на ночлег на лавке. Камера отъезжает, и становится видно, как серебристые олени мчатся в звездное небо и как -будто тянут за собой «привязанную» к ним лавку.

Отметим, что в творчестве Бэнкси часто поднимается тема социального неравенства и политики.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в английском городе Дувр уничтожили одну из самых известных работ уличного художника Бэнкси. Стену здания, на котором было граффити, обнесли строительными лесами и закрасили краской.Часть здания, на которой находилась работа Бэнкси, закрасили белой краской. Данная работа появилась в Дувре весной 2017 года и была посвящена выходу Великобритании из Евросоюза.

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