Американец начал стрелять по детям из-за игры в снежки

Американец начал стрелять по детям из-за игры в снежки
Дети попали снежком в авто мужчины с оружием. Фото: pixabay

Автомобилист из американского штата Висконсин открыл стрельбу по школьникам, которые бросили снежок в его машину. Двоих детей госпитализировали с ранениями.

Как сообщает РИА Новости, все произошло в городе Милуоки. Двое ребят, 12-ти и 13-ти лет играли со снегом возле дороги, бросая снежки в мимо проезжающие автомобили. Один из водителей, в машину которого попал снежок, крайне агрессивно отреагировал на детские забавы, открыв огонь по школьникам. В результате происшествия дети оказались в больнице с ранениями.

Злоумышленник поспешил скрыться с места преступления. Американские правоохранительные органы начали его разыскивать.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что новогоднюю ночь на «Спасской» завершили дракой и стрельбой.

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