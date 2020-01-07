В Роспотребнадзоре рассказали, как должны питаться пожилые люди

Эксперты Роспотребнадзора дали рекомендации пожилым людям для долгой и здоровой жизни. Они опубликованы на сайте Управления Роспотребнадзора по Петербургу.

Для поддержания здоровья пожилым людям советуют ограничивать пищу по калорийности. При этом в их рацион питания должны входить аминокислоты, полиненасыщенные жиры, растительные стерины, витамины и пищевые волокна.

Для мужчина старше 60 лет средняя энергетическая ценность рациона не должна превышать 2300 ккал, а для женщин — менее 2000.

При этом пожилой человек должен соблюдать баланс между белковыми продуктами и насыщенной растительными жирами едой. Не менее 50% в рационе должны составлять масла.

Пожилые люди остро нуждаются в витаминах В12, В6, С, Е и А. Кроме того, их организму требуются продукты с повышенным содержанием кальция, калия, магния, железа, цинка и хрома, которые улучшают метаболизм и поддерживают нормальную работы ЦНС.

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