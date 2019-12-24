Ирландский физиотерапевт рассказала, какой вид спорта подходит молодым и пожилым людям

При этом Джули Бродерик отмечает, что, в любом случае, перед занятиями спортом необходимо проконсультироваться со специалистами. Фото: pixabay.com

При этом Джули Бродерик отмечает, что, в любом случае, перед занятиями спортом необходимо проконсультироваться со специалистами. Фото: pixabay.com

Занятия спортом могут предотвратить развитие множества заболеваний, включая болезни сердца, диабет 2 типа и даже некоторые виды онкологии.

Ирландский физиотерапевт Джули Бродерик рассказала, какие виды спорта больше подходят детям и молодежи, а какие предпочтительны для взрослых и пожилых людей. По мнению ученой, подростков следует увлекать командными видами спортами или плаванием и легкой атлетикой.

В возрасте 25 лет отлично подойдут занятия регби или гребля. Людям постарше, от тридцати лет, врач советует попробовать велосипедные прогулки и йогу, а после сорока будут эффективны занятия в спортзале: силовые тренировки и гири. А пенсионерам эксперт советует танцы или аквааэробику как наиболее веселые и социальные способы поддерживать форму, не перегружая организм.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что регулярные занятия сексом могут снизить риск развития рака простаты.